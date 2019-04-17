Технический проект сверхавтономного подводного необитаемого аппарата "Сарма" будет готов в начале лета.

Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов.

"Это проект "Сарма", техпроект мы завершаем в июне, определена схема деления, обоснованы составные части. Проект движется по утвержденному графику. Это комплексный проект, у него много характеристик. Его изюминка - энергетическая автономность, запас хода должен будет составлять порядка 10 тысяч километров", - сказал Денисов.

Он сообщил, что, исходя из закладываемых задач, для аппарата будут созданы соответствующие системы навигации, связи и обеспечения.

"Железо" будет появляться поэтапно. Сначала оно будет работать на классических аккумуляторах, дальше для увеличения автономности будут использоваться иные движители, которые сегодня находятся на этапе обоснования возможности изготовления, исходя из заложенных сроков и стоимости проекта", - отметил замглавы ФПИ.

Он сообщил, что робот создается для военных, однако его функции могут быть полезны и гражданским заказчикам.

"Мы ориентированы на решение задач оборонного класса, хотя и с точки зрения гражданской области такой аппарат найдет область применения. Смысл понятен: автономный аппарат не требует большого количества межоперационных сервисных операций. Ушел на три месяца, вернулся с необходимой информацией из-под воды", - сказал Денисов.