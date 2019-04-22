Санкции: РЖД не будет напрямую поставлять вагоны в аннексированный Крым

15:31 16.05.2019 0 комментариев Крым

Парк железнодорожных вагонов для оккупированного Росстей Крыма будет сформирован за счет дивидендов, которые РЖД выплатит по итогам 2018 года.

Вдолгосрочной программе развития РЖД до 2025 года выплата дивидендов предполагается только на привилегированные акции, остальное должно направляться на инфраструктурные проекты. По установленному правительством порядку, РЖД должны направлять в качестве дивидендов 50% от прибыли по РСБУ, которая по итогам 2018 года составила 18,4 млрд рублей, сообщает РИА Новый День.

На ближайшем совете директоров будет обсуждаться вопрос о выплате дивидендов имуществом, сообщает РБК: государству планируется передать парк пассажирских вагонов на общую сумму 12 млрд рублей, которые новый собственник позже отдаст "Крымской железной дороге". Таким образом предполагается и сформировать парк вагонов для открытия железнодорожного движения по мосту черех Керченский пролив и избавить РЖД от угрозы санкций США.

Западные страны с 2014 года начали вводить санкции против российских компаний и бизнесменов, работающих в аннексированном Крыму. Списки постоянно пополняются, но РЖД пока туда не попали, пишет издание.



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