На авиабазе ВВС Турции в провинции Эскишехир завершилось строительство первого ангара, который будет использоваться в качестве сервисной базы для F-35.

Планируется, что здесь будут проводиться монтаж и техническое обслуживание двигателей истребителей пятого поколения (F-135), пишет Анадолу.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир осмотрел сервисную базу. «Мы посетили новую сервисную базу, где будут проводиться монтаж и техобслуживание двигателей F-135 для самолетов F-35. Турция продолжает выполнять свои обязательства в рамках проекта F-35», - написал Демир в соцсетях.

Благодаря сервисной базе все страны Европы, имеющие на вооружении истребители F-35, будут собирать и тестировать двигатели для них именно в Турции, отметил Демир.

Сервисная база в Эскишехире станет первым центром технического обслуживания F-35 в Европе.

Бюро совместной программы (JPO) по созданию F-35 11 января 2014 года сообщило, что первая сервисная база для обслуживания и ремонта двигателей для самолетов пятого поколения будет создана в Турции.

Строительство сервисной базы завершилось 23 апреля 2019 года.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения JSF/F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой предназначено дня выполнения нескольких задач, в том числе атак, разведки, тактической обороны.

В программе по разработке F-35, кроме США, принимают участие Турция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Норвегия и Дания.

В программе участвуют 10 турецкий компаний, в том числе ASELSAN, Kale Havacılık, Mikrodalga ve Elektronik Sistemleri (MiKES), ROKETSAN и Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ-TAI). Они являются поставщиками деталей и электронных систем для самолетов и будут участвовать в техобслуживании двигателей.

Фото Анадолу