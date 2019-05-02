Экипажи кораблей Черноморского флота страны-агрессора провели тренировку по прикрытию пункта базирования от массированного ракетного авиаудара условного противника.

Тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки в рамках учения по противовоздушной обороне пункта базирования сил флота, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения, центр управления флота получил данные по взлету группы самолетов условного противника в направлении аннексированного Крымского полуострова.

Средства ПВО на кораблях флота были приведены в боевую готовность номер один, на взаимодействующие силы флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника.

В ходе тренировки расчеты ПВО кораблей взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника ракетными и артиллерийскими комплексами предназначенным для противовоздушной обороны.

Цели были условно поражены до совершения захода самолетов на боевой курс и применения ими ракетного вооружения.

В учении приняли участие порядка десяти кораблей Черноморского флота, в том числе фрегат «Адмирал Эссен», сторожевые корабли «Сметливый», «Ладный» и «Пытливый».