Корабли ЧФ страны-агрессора "прикрывали" пункт базирования от ракетного удара условного противника
|14:31 16.05.2019
|0 комментариев
|Крым
Экипажи кораблей Черноморского флота страны-агрессора провели тренировку по прикрытию пункта базирования от массированного ракетного авиаудара условного противника.
Тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки в рамках учения по противовоздушной обороне пункта базирования сил флота, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По замыслу учения, центр управления флота получил данные по взлету группы самолетов условного противника в направлении аннексированного Крымского полуострова.
Средства ПВО на кораблях флота были приведены в боевую готовность номер один, на взаимодействующие силы флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника.
В ходе тренировки расчеты ПВО кораблей взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника ракетными и артиллерийскими комплексами предназначенным для противовоздушной обороны.
Цели были условно поражены до совершения захода самолетов на боевой курс и применения ими ракетного вооружения.
В учении приняли участие порядка десяти кораблей Черноморского флота, в том числе фрегат «Адмирал Эссен», сторожевые корабли «Сметливый», «Ладный» и «Пытливый».
Ещё на эту тему:
В Новороссийском торговом порту задержали условного диверсанта
На полигон Прудбой ЮВО доставили танки и БМП со всех военных округов
Моряки ЧФ оккупантов отрабатывают применение оружия противолодочных кораблей на тренажере
4 тыс военных и 300 единиц вооружения и военной техники ЮВО приняли участие в учениях в Ставропольском крае
В ЮВО начнут первые учебно-тренировочные полеты Су-25СМ3
Разведчики ЮВО завершили спецподготовку на горном полигоне Дарьял
В общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе подвели итоги за зимний период обучениям
Разведчики ЮВО в Абхазии провели учение с применением новейших бронеавтомобилей «Тигр-М»
Танкисты ЮВО в Абхазии прошли обучение на современных тренажерах