Прикордонники ліквідували канал контрабанди героїну з РФ / Фото, відео

14:01 16.05.2019 0 комментариев Украина

В результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та оперативно-слідчих дій затримано трьох основних членів групи - громадян України.

Співробітниками оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління спільно зі слідчим підрозділом СБУ під процесуальним керівництвом Прокуратури Одеської області викрито та ліквідовано діяльність злочинної групи, яка організувала канал контрабанди героїну з Російської Федерації в Україну та реалізацію наркотиків в Одесі, пише прес-служба Державної прикордонної служби.

В результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та оперативно-слідчих дій затримано трьох основних членів групи - громадян України.

12 травня на кордоні з Російською Федерацією в пункті пропуску «Піски» в Харківській області затримано кур’єра, який з приховуванням від прикордонно-митного контролю перемістив близько 600 грамів героїну з РФ в Україну.

15 травня в Одесі вказаною міжвідомчою групою, із залученням прикордонного спецпідрозділу «Дозор», затримано замовника, який є головним організатором контрабанди та реалізації наркотиків, а також реалізатора-розповсюджувача наркотичних засобів.

Затримання відбулось під час отримання ними чергової поставки від кур’єра через поштову пересилку. При затриманні злочинці були озброєні вогнепальною та холодною зброєю. Під час обшуків у них та їх помешканнях виявлено розфасовані на дози наркотичні засоби – героїн і метадон, а також 3 одиниці вогнепальної зброї.

Досудове слідство триває. Вирішується питання про обрання усім затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття злочинної групи стало можливим завдяки злагодженій співпраці зі слідчим підрозділом СБУ, прокуратурою Одеської області, прикордонним спецпідрозділом «Дозор», оперативними підрозділами Східного регіонального управління ДПСУ, підрозділами боротьби з контрабандою Митної служби ДФС та Департаментом протидії наркозлочинності Нацполіції України.

Фото, відео - Держпогранслужба



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