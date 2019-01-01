Президент Румунії Клаус Йоганніс вважає, що з економічної точки зору його країна рухається в неправильному напрямку.

Про це він заявив на Форумі з питань розвитку фінансового ринку, що проходить у Бухаресті, повідомляє Укрінформ.

"Нині з економічної точки зору Румунія рухається в невірному напрямку. Проведена урядом економічна політика ігнорує головне джерело довгострокового економічного зростання — інвестиції. Відсутність інвестицій у транспортній інфраструктурі дорого обійдеться країні в майбутньому. На жаль, уряд ще раз довів свою нездатність створити щось стійке для майбутнього країни", - зазначив Йоганніс.

За його словами, в Румунії економічна модель є «нестійкою, бо вона заснована виключно на розширенні споживання, нехтуючи головним двигуном розвитку — інвестиціями».

Глава Румунії звернув також особливу увагу й на те, що невірна економічна політика, яка проводиться урядом, призвела до різкого падіння рівня довіри до «ділового середовища і фінансового сектору».

В уряді Румунії поки що ніяк не прокоментували заяву президента.