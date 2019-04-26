Росія продовжує незаконний видобуток піску біля берегів окупованого Криму / Фото, відео
|13:01 16.05.2019
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|Крым
Контингент Берегової охорони ФСБ Росії в окупованому Криму продовжує займатись прикриттям незаконного видобутку піску у Каркінітській затоці на Бакальській банці.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Як ми повідомляли район видобутку знаходиться у 14 км від острова Джарилгач в територіальних водах України біля міста Скадовську у Херсонській області.
Район незаконного видобутку на мапі:
Район незаконної діяльності неподалік острова Джарилгач
Завдяки сервісу Sentinel Hub можна переглянути це місце за 12 травня 2019-го року та на супутниковому знімку помітити два судна у вказаному квадраті:
Супутниковий знімок з сервісу Sentinel Hub за 12 травня 2019 року
Супутниковий знімок з сервісу Sentinel Hub за 12 травня 2019 року
За координатами 45°51’36.0″N 33°05’24.0″E (Судно №1) знаходиться російський прикордонний сторожовий корабель Берегової охорони ФСБ Росії «Проворный» (406).
За координатами 45°52’12.0″N 33°09’36.0″E (Судно №2) – земснаряд який здійснює незаконний видобуток піску у Каркінітській затоці на Бакальській банці.
Відстань між ними складає 5,8 кілометрів (трохи більше 3 миль), тобто чергування ПСКР «Проворный» (406) у районі здійснюється з метою прикриття незаконного видобутку у разі спроби затримання судна-порушника українськими службами.
Після наповнення трюмів піском земснаряди з цього квадрату направляються до окупованих міст Кримського півострова – Чорноморського, Севастополя та Ялти де згодом здійснюється реалізація незаконно видобутого.
Над таким “промислом” працюють здебільшого земснаряди «Печора», «Трофа», «Иртыш» та «Амур». Цей незаконний видобуток в першу чергу порушує екологічну ситуацію в усьому Чорному морі.
Фото, відео с сайта Український мілітарний портал
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