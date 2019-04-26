Контингент Берегової охорони ФСБ Росії в окупованому Криму продовжує займатись прикриттям незаконного видобутку піску у Каркінітській затоці на Бакальській банці.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Як ми повідомляли район видобутку знаходиться у 14 км від острова Джарилгач в територіальних водах України біля міста Скадовську у Херсонській області.

Район незаконного видобутку на мапі:

Район незаконної діяльності неподалік острова Джарилгач

Завдяки сервісу Sentinel Hub можна переглянути це місце за 12 травня 2019-го року та на супутниковому знімку помітити два судна у вказаному квадраті:

Супутниковий знімок з сервісу Sentinel Hub за 12 травня 2019 року

Супутниковий знімок з сервісу Sentinel Hub за 12 травня 2019 року

За координатами 45°51’36.0″N 33°05’24.0″E (Судно №1) знаходиться російський прикордонний сторожовий корабель Берегової охорони ФСБ Росії «Проворный» (406).

За координатами 45°52’12.0″N 33°09’36.0″E (Судно №2) – земснаряд який здійснює незаконний видобуток піску у Каркінітській затоці на Бакальській банці.



Відстань між ними складає 5,8 кілометрів (трохи більше 3 миль), тобто чергування ПСКР «Проворный» (406) у районі здійснюється з метою прикриття незаконного видобутку у разі спроби затримання судна-порушника українськими службами.

Після наповнення трюмів піском земснаряди з цього квадрату направляються до окупованих міст Кримського півострова – Чорноморського, Севастополя та Ялти де згодом здійснюється реалізація незаконно видобутого.

Над таким “промислом” працюють здебільшого земснаряди «Печора», «Трофа», «Иртыш» та «Амур». Цей незаконний видобуток в першу чергу порушує екологічну ситуацію в усьому Чорному морі.

Фото, відео с сайта Український мілітарний портал