Цены на топливо в оккупированных Крыму и Севастополе могут унифицироваться с общероссийскими в течение ближайших трех лет.

Об этом рассказал ТАСС заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский в рамках Петербургского международного юридического форума.

"Я вижу эту динамику. Грубо говоря, три года заняло прохождение полпути, следовательно, аппроксимируя, примерно через года три будет универсализация [цен]. К этому времени будут закончены полностью дорожные ветки, запущены энергосистемы. Года через три это будет стандартный экономически регион", - сказал Цариковский.

По его словам, чем активнее экономика и транспортная система оккупированного Россией Крыма будут встраиваться в общероссийские, тем больше будут снижаться цены, в том числе и на топливо. Тем не менее он подчеркнул, что влияние таких факторов, как популярность региона у туристов, но при этом известная сложность логистики, продолжат оказывать влияние на местные рынки, то есть в число "дешевых регионов" Крым и Севастополь не войдут.