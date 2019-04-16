Політв'язня Сущенка у колонії відвідав український консул
|12:01 16.05.2019
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|Украина
Незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка днями відвідав у колонії в Кірово-Чепецьку консул України в Москві Альберт Черніюк.
Про це повідомив громадський захисник Сущенка Марк Фейгін Укрінформу.
«Напередодні мого підзахисного Романа Сущенка відвідав український консул Альберт Черніюк. І я також маю намір відвідати Романа найближчим часом», - сказав Фейгін.
Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, з порушенням міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в шпигунстві.
Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.
Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, селище Утробіно).
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