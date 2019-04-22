Державний департамент США надіслав голові відомства Майку Помпео і президенту Дональду Трампу другий пакет санкцій у справі про отруєння в Великій Британії колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це в Сенаті заявила заступник держсекретаря Андреа Томпсон. За її словами, нові обмеження є частиною розширеної стратегії щодо Росії, пише Радіо Свобода.

Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в Солсбері 4 березня 2018 року нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробка якого велася ще в СРСР. Лондон стверджує, що замах організував Кремль, і покладає відповідальність за подію особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.

Перший пакет американських санкцій через отруєння Скрипалів набрав чинності 27 серпня 2018 року. Обмежувальні заходи включають заборону на продаж Росії зброї, а також товарів і технологій подвійного призначення.

Другий пакет санкцій може включати, зокрема, повну заборону на експорт до Росії американських товарів, обмеження імпорту російських товарів до США, зниження рівня дипломатичних відносин, заборону на авіаперевезення державними компаніями.

Раніше повідомлялось що в Палаті представників Конгресу США 15 травня обговорять новий законопроект про санкції проти Росії за її втручання в американські вибори у 2016 та 2018 роках.