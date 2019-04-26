10 истребителей и ПВО приняли участие в очередном учении в оккупированном Крыму

11:01 16.05.2019 0 комментариев Крым

В летном тактическом учении в воздушном пространстве над морским побережьем Крыма задействовано 10 истребителей объединения ВВС и ПВО Южного военного округа  и морской авиации Черноморского флота.

Оперативно-тактическая авиация ЮВО отразила условный ракетно-авиационный удар воздушного противника. При этом ведение радиолокационной разведки обеспечили дежурные силы соединения ПВО 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного в оккупированном Россией Крыму, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В качестве условных целей были задействованы бомбардировщики Су-24М, Су-24МР и истребители Су-27П.

Летное тактическое учение проводится в рамках проверки боевой готовности авиационных частей, дислоцированных в Крыму. Также было отработано перебазирование около 10 истребителей Су-27П и Су-30СМ на оперативные аэродромы совместно с наземным эшелоном военной техники обеспечения полетов в составе 16 единиц.



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