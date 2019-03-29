В СИЗО Симферополя после избиения погиб заключенный
|10:31 16.05.2019
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|Крым
Оккупанты сообщают о заключенном, погибшем после избиения сокамерником в СИЗО-1 Симферополя.
Инцидент произошел еще в апреле, однако известно о нем стало только сейчас, сообщает Крыминформ.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили 15 мая в главном управлении следственого комитета РФ по оккупированному Крыму.
В СК сообщили, что по данным предварительного следствия, в конце апреля в вечернее время "пострадавший, находясь в помещении камеры ФКУ СИЗО-1 УФСИН России в ходе конфликта с сокамерником получил многочисленные травмы, в том числе в область головы. После чего пострадавший был доставлен в симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6, где скончался в результате полученных травм.
Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Железнодорожному району оккупированного Симферополя по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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