Оборонний бюджет США на 2020 рік передбачає $250 млн допомоги для України

10:01 16.05.2019 0 комментариев Украина

У Палаті представників американського Конгресу розпочався формальний процес затвердження проекту оборонного бюджету на наступний рік, який передбачає $250 млн допомоги для України.

Перший крок зроблено в середу на рівні профільного підкомітету, повідомило в середу Посольство України в США на офіційній сторінці в мережі Facebook, пише Укрінформ.

"Підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони" на 2020 рік. Сума коштів, яку пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, визначена в обсязі $250 млн", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що із зазначеної суми $50 млн пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

Документом передбачено, що кошти на допомогу мають бути спрямовані також на підготовку вояків, надання військової техніки та спорядження, логістичне забезпечення, розвідувальну підтримку ЗС та сил безпеки нашої держави.

Далі, за процедурою, документ має бути затверджений повним складом Комітету з питань асигнувань, проголосований Палатою представників і Сенатом, після чого переданий на підпис Президентові США.



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