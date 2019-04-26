Українського військовополоненого моряка Василя Сороку, який отримав осколкові поранення руки в ході захоплення українських кораблів у Керченській протоці восени минулого року, відправили із СІЗО на обстеження в лікарню, де йому раніше оперували руку.

Про це повідомив адвокат моряка Сергій Бадамшин у Facebook, пише ZN,UA.

"У зв'язку з неможливістю лікування і обстеження в умовах СІЗО "Лефортово" у квітні нами неодноразово ставилося питання про додаткове післяопераційне обстеження та реабілітацію Василя у лікаря, який його оперував. Слідство пообіцяло після свят організувати обстеження. Слово своє дотримали. Чекаємо результати обстеження", - написав адвокат.