В Госдуме предложили сажать за публикацию способствующих санкциям сведений

08:01 16.05.2019 0 комментариев Россия

В Государственную думу РФ внесен пакет законопроектов, предусматривающих уголовную ответственность за распространение информации, способствующей введению санкций против России. 

Тексты проектов документов появились в электронной базе нижней палаты парламента, сообщает РБК.

Первый документ предлагает внести изменения в федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». В частности, предлагается добавить в него пункт, устанавливающий запрет на сбор, передачу и распространение информации, способствующей введению и осуществлению политических или экономических санкций в отношении России и ее граждан и юрлиц.

Второй документ предлагает ввести в Уголовной кодекс новую статью «Содействие антироссийским санкциям». Под нее попадает распространение в СМИ и через другие информационно-телекоммуникационные сети сведений, составляющих коммерческую, налоговую, банковскую и (или) другую охраняемую законом информацию в отношении лиц и организаций, находящихся под санкциями, либо распространение аналогичным способом любых других сведений, если распространение таких сведений способствовало введению ограничительных мер.

За подобное нарушение предлагается наказывать лишением свободы на срок от 1 до 5 лет со штрафом в размере от 1 млн до 5 млн руб. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

За сбор, похищение и хранение таких сведений с целью затем передать СМИ предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с тем же размером штрафа и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Автором инициативы выступил депутат от фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. «Оппозиционные силы за рубежом заинтересованы в продлении действия санкций и недопущении их снятия, а также максимальном пополнении санкционного списка российскими компаниями», — отмечает он в пояснительной записке к документам. Автор поправок уверен, что отмене санкций «противостоят влиятельные силы в США, готовые при малейшем поводе вынудить Минфин США не только вернуться к введению ограничительных мер, но и ужесточить их, а также расширить санкционные списки».



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