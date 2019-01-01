Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
|09:01 16.05.2019
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|Болгария
Міністерство внутрішніх справ Болгарії спільно з Агентством державної безпеки проведуть перевірку всіх офшорних рахунків і фірм, що належать високопоставленим болгарським чиновникам.
Інформацію про це підтвердив керівник Агентства національної безпеки Дмитро Георгієв, пишє Укрінформ.
«Ми отримали запит від генерального прокурора на перевірку офшорних фірм і рахунків болгарських високопоставлених осіб. У тісній взаємодії з іншими державними інститутами, ми зробимо все можливе, щоб здійснити цю перевірку в найкоротші терміни», - зазначив Георгієв.
Відповідаючи на питання журналістів, чи не пов'язана перевірка з майбутніми виборами до Європарламенту, він підкреслив, що до виборів перевірка ніякого відношення не має.
Міністр внутрішніх справ Болгарії Младен Маринов, зі свого боку, запевнив, що його відомство надасть всіляке сприяння в здійсненні цієї перевірки.
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