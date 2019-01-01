Міністерство внутрішніх справ Болгарії спільно з Агентством державної безпеки проведуть перевірку всіх офшорних рахунків і фірм, що належать високопоставленим болгарським чиновникам.

Інформацію про це підтвердив керівник Агентства національної безпеки Дмитро Георгієв, пишє Укрінформ.

«Ми отримали запит від генерального прокурора на перевірку офшорних фірм і рахунків болгарських високопоставлених осіб. У тісній взаємодії з іншими державними інститутами, ми зробимо все можливе, щоб здійснити цю перевірку в найкоротші терміни», - зазначив Георгієв.

Відповідаючи на питання журналістів, чи не пов'язана перевірка з майбутніми виборами до Європарламенту, він підкреслив, що до виборів перевірка ніякого відношення не має.

Міністр внутрішніх справ Болгарії Младен Маринов, зі свого боку, запевнив, що його відомство надасть всіляке сприяння в здійсненні цієї перевірки.