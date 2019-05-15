Путін раптово заявив про готовність "прогнутися" перед Європою
|18:53 15.05.2019
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|Россия
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про готовність до компромісів через європейські санкції.
Про це повідомляють в Telegram-каналі "RT російською", пише Апостроф.
"Ми готові до гнучкої поведінки, ми готові на компроміси, ми готові шукати вирішення будь-яких складних питань і проблем, тільки не за рахунок наших фундаментальних національних інтересів", - зазначив він після зустрічі з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом.
Також глава РФ розповів про ситуацію з магістральним газопроводом "Північний потік - 2".
"Ми готові до того, щоб реалізувати цей проект, йти до кінця. Мені здається, що ми його доведемо до логічного завершення. З турками легше працювати, ніж з європейцями. Ось Ердоган вирішив - і зробив. А тут потрібно 27 країн, щоб домовитися. Роками жуємо жуйку, і нічого не відбувається - це сумно", - підкреслив Путін.
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