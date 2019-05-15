Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про готовність до компромісів через європейські санкції.

Про це повідомляють в Telegram-каналі "RT російською", пише Апостроф.

"Ми готові до гнучкої поведінки, ми готові на компроміси, ми готові шукати вирішення будь-яких складних питань і проблем, тільки не за рахунок наших фундаментальних національних інтересів", - зазначив він після зустрічі з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом.

Також глава РФ розповів про ситуацію з магістральним газопроводом "Північний потік - 2".

"Ми готові до того, щоб реалізувати цей проект, йти до кінця. Мені здається, що ми його доведемо до логічного завершення. З турками легше працювати, ніж з європейцями. Ось Ердоган вирішив - і зробив. А тут потрібно 27 країн, щоб домовитися. Роками жуємо жуйку, і нічого не відбувається - це сумно", - підкреслив Путін.