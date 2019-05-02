Оперативно-тактическая, штурмовая и армейская авиация 4-й армии ВВС и ПВО в рамках учений предотвратила высадку морского и воздушного десанта на побережье оккупированного Крыма и уничтожила его корабельную группировку.

Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Южного военного округа, передает ТАСС.

"Более 50 самолетов и вертолетов отработали учебно-боевые задачи по уничтожению корабельных группировок противника, нанесению поражения морскому десанту на берегу, отражению высадки воздушных десантов в Крыму", - говорится в сообщении.

Ликвидацию высадившихся десантников условного противника на берегу обеспечили экипажи 20 ударных вертолетов армейской авиации Ми-35 и Ка-52, а также звено штурмовиков Су-25, уточнили в округе.

Для поражения корабельных группировок на морском переходе командование объединения ВВС и ПВО ЮВО задействовало два звена бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также около 10 истребителей Су-27М3.

Ранее 10 истребителей Су-27П и Су-30СМ 4-й армии ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота в рамках учений отработали отражение воздушной атаки условного противника над оккупированнім Россией Крымом.

Трехдневные летные тактические учения проводятся в рамках проверки боевой готовности авиационных частей, дислоцированных в аннексированном Крыму.