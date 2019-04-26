Цивільний журналіст та активіст Осман Арифмеметов виступив у ростовському суді з промовою, в якій заявив, що кримських татар в СІЗО "тримають за худобу".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Кримську солідарність".

"В СІЗО нас тримають за худобу. Нам дають свинину і відходи як їжу. І тримають в замкнутому просторі. Це що, натяк на 44-й рік, коли весь мій народ у вагони загнали, як худобу?", - заявив Арифмеметов.

Активіст вважає, що його взяли під варту за те, що він своєю діяльністю викривав незаконні дії силовиків, і що арешти активістів породжують несправедливість і формують "аморальне суспільство".

"Мене взяли під варту для того, щоб захистити суспільство від моєї діяльності, яка полягала в розкритті дій силовиків. Мною було зроблено стрім про те, як ФСБ викрадає людину за журналістську діяльність, за відвідання судів над політв'язнями, за передачі в місця ув'язнень. Сьогодні, саджаючи у в'язниці активних, корисних суспільству особистостей, ви породжуєте несправедливість і безкарність. Тим самим формуєте байдуже, егоїстичне, аморальне суспільство", - сказав політв'язень.

Він спростував слова слідчого про те, що нібито перебував у розшуку і переховувався від слідства.

"Мені не було заявлено про те, що я перебуваю в розшуку, або про те, що мною цікавляться оперативні органи. Я як блогер, стрімер, цивільний журналіст і правозахисник часто був у Ростові. Тому я вважаю, що ФСБ зводить наклеп на мене і прикриває свої помилки", - заявив Арифмеметов.

Він також спростував звинувачення в тероризмі, зазначивши, що працює репетитором у школярів.

"Я тимчасово був не працевлаштований через корупцію в освітній системі. Я вважаю, що хабарі давати - це гріх. Тому я вибрав для себе інший шлях заробітку - репетиторство, підготовка дітей до іспиту. Мені люди довіряли дітей. Сьогодні мені кажуть, що я терорист, а вчора мені люди своїх дітей довіряли. Хіба терористам довіряють дітей?", - заявив активіст.

Арифмеметов вважає, що міжнародне і російське право дає достатньо підстав для того, щоб змінити йому запобіжний захід на домашній арешт.

"Вважаю моє взяття під варту незаконним, необґрунтованим. Прошу обрати мені запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, наприклад, домашній арешт, за адресою мого проживання", - цитує активіста "Кримська солідарність".

Нагадаєм, 27 березня в анексованому Криму ФСБ РФ провела облави в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24 людини. Напередодні, 14 травня 2019 року, в Кіровському райсуді м Ростов-на-Дону відбулися судові засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група). Суд продовжив термін арешту в СІЗО всім затриманим у справі кримським татарам. Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, одного - Раїма Айвазова - утримують в СІЗО Сімферополя, ще один - Едем Яячиков - зник, його місцезнаходження невідоме з 27 березня. Арифмеметов в числі трьох кримських татар був затриманий у Ростові-на-Дону, де силовики його побили, відібрали документи, особисті речі і досі не повернули.