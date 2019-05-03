Адвокат: Реабілітація Сенцова пройшла успішно
|18:45 15.05.2019
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|Крым
Адвокат ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що його підзахисний успішно пройшов реабілітацію і добре себе почуває.
"Що стосується фізичного стану, то в даний час вже не доводиться турбуватися. Зараз він поправився до 90 кілограмів і відчуває себе відмінно. Єдине, у нього є хронічні захворювання, які періодично дають про себе знати. Реабілітація пройшла успішно", - розповів Дінзе у коментарі "Крим.Реалії", повідомляє ZN,UA.
"Але ви майте на увазі, що це індивідуальна особливість організму. У Олега організм зміг відновитися, в інших – він може цього не зробити. Тому йому пощастило", – додав він.
Також, за словами адвоката, психологічний стан у Сенцова "відмінне в слідстві того, що він постійно займається чимось творчим".
Нагадаємо, що Олег Сенцов оголосив голодування в російській в'язниці 14 травня 2018 року. Він висунув вимоги, згідно з якими російська влада повинна була звільнити всіх українських політв'язнів у РФ і окупованому Криму.
5 жовтня у ФСВП РФ заявили про припинення Сенцовим голодування. Незабаром адвокат Сенцова Дмитро Дінзе пояснив, що Сенцов планує виходити з голодування з 6 жовтня. Він сказав, що стан здоров'я в'язня критичний, і тюремні медики погрожують ввести його в кому для штучного годування.
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