Російську Федерацію закликали терміново надати українському політв'язню Володимиру Балуху необхідну медичну допомогу.

Про це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні на сторінці в соцмережі Twitter, пише ZN,UA.

"Ми закликаємо Росію терміново надати необхідну медичну допомогу політв'язню Володимиру Балуху, стан здоров'я якого став важким після того, як його помістили в штрафний ізолятор і утримують там лише на воді та хлібі", - сказано в заяві.

Як повідомляла омбудсмен України Людмила Денісова, в умовах штрафного ізолятору у Балуха значно погіршився стан здоров'я. У нього набрякли ноги, що може свідчити про проблеми з нирками.

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18 січня 2019 року Балуха вивезли з Криму до Краснодарського краю РФ, а потім етапували до колонії в Тверській області.