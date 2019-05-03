Посольство США закликало Росію терміново надати меддопомогу Балуху
|18:15 15.05.2019
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|Крым
Російську Федерацію закликали терміново надати українському політв'язню Володимиру Балуху необхідну медичну допомогу.
Про це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні на сторінці в соцмережі Twitter, пише ZN,UA.
"Ми закликаємо Росію терміново надати необхідну медичну допомогу політв'язню Володимиру Балуху, стан здоров'я якого став важким після того, як його помістили в штрафний ізолятор і утримують там лише на воді та хлібі", - сказано в заяві.
Як повідомляла омбудсмен України Людмила Денісова, в умовах штрафного ізолятору у Балуха значно погіршився стан здоров'я. У нього набрякли ноги, що може свідчити про проблеми з нирками.
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18 січня 2019 року Балуха вивезли з Криму до Краснодарського краю РФ, а потім етапували до колонії в Тверській області.
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