Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предложила переизбрать председателей "избирательной комиссии" оккупированного Крыма Михаила Малышева и Севастопольской городской "избирательной комиссии" Сергея Даниленко на новый срок.

Соответствующее решение было принято сегодня, 15 мая, на заседании ЦИК, передает Крыминформ.

"Принято единогласно", – подвела итоги голосований по двум вопросам председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, проблем в работе "избирательной комиссии" оккупированного Крыма было не так много, как в Севастополе. Руководителю севастопольского "избиркома" пришлось "проявить чудеса", чтобы "оздоровить довольно сложную ситуацию".

Малышев являлся руководителем "избирательной комиссии" оккупированного Крыма с 14 мая 2014 года. Полномочия состава крымского "избиркома" истекли в этом году 14 мая. Т.н. "парламент" и "глава" оккупированного Крыма уже назначили по семь человек с правом решающего голоса в новый состав "республиканского избиркома". Первое заседание комиссии в новом составе состоится 20 мая, на нем путем голосования будет определен председатель.

Даниленко был избран руководителем "избирательной комиссии Севастополя" 11 мая 2018 года – после досрочного освобождения от должности Александра Петухова, к которому у ЦИК России был ряд претензий. До этого назначения Даниленко возглавлял аппарат ЦИК России. Полномочия севастопольской "комиссии" истекают 17 мая 2019 года.