ЄСПЛ призначив дату слухань "кримської скарги" України проти РФ
|15:01 15.05.2019
|0 комментариев
|Крым
Європейський суд з прав людини проведе засідання щодо справи "Україна проти Росії" по Криму 11 вересня.
Про це повідомив у середу, 15 травня, на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції - уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина, пише Українська правда.
"Тільки що Секретаріат уповноваженого з питань ЄСПЛ отримав листа, на який ми чекали з лютого цього року. Засідання суду стосовно прийнятності заяви 20958/14 (по Криму) призначено на 11 вересня 2019 р. Тримаємо кулаки та перехрещені пальці, щоб цього разу воно відбулось", – пише Ліщина.
Україна звинувачує Росію у порушенні ключових прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини - право на життя, норми про заборону катування, незаконного позбавлення волі, викрадення людей, порушення свободи слова тощо.
Ещё на эту тему:
В СИЗО Симферополя после избиения погиб заключенный
Оккупанты заявляют, что увеличили расходы на соцвыплаты крымчанам
С территории "Артека" выселяют на улицу 1000 "угрожающих безопасности детей" человек
Оккупанты из 2800 весенних призывников-крымчан только 400 человек оставят в аннексированном Крыму
«Крымская солидарность» призвала поддержать гражданских журналистов в оккупированном Крыму
Госдепартамент США опубликовал доклад о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму за 2018 год
СК отказал в возбуждении уголовных дел против пытавших севастопольцев сотрудников ФСБ