ЄСПЛ призначив дату слухань "кримської скарги" України проти РФ

15:01 15.05.2019 0 комментариев Крым

Європейський суд з прав людини проведе засідання щодо справи "Україна проти Росії" по Криму 11 вересня.

Про це повідомив у середу, 15 травня, на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції - уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина, пише Українська правда.

"Тільки що Секретаріат уповноваженого з питань ЄСПЛ отримав листа, на який ми чекали з лютого цього року. Засідання суду стосовно прийнятності заяви 20958/14 (по Криму) призначено на 11 вересня 2019 р. Тримаємо кулаки та перехрещені пальці, щоб цього разу воно відбулось", – пише Ліщина.

Україна звинувачує Росію у порушенні ключових прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини - право на життя, норми про заборону катування, незаконного позбавлення волі, викрадення людей, порушення свободи слова тощо.



Ещё на эту тему:

10:31 16.05.2019
В СИЗО Симферополя после избиения погиб заключенный
20:01 14.05.2019
Оприлюднено резолюцію щодо свободи релігії в окупованому Криму та на Донбасі
11:01 11.05.2019
Оккупанты заявляют, что увеличили расходы на соцвыплаты крымчанам
20:01 07.05.2019
В окупованому Криму звільнили затриманих у 2018 році українських рибалок
12:01 25.04.2019
С территории "Артека" выселяют на улицу 1000 "угрожающих безопасности детей" человек
16:41 18.04.2019
МЗС вимагає від Росії припинити порушення прав людини в анексованому Криму
20:21 16.04.2019
Оккупанты из 2800 весенних призывников-крымчан только 400 человек оставят в аннексированном Крыму
14:41 03.04.2019
«Крымская солидарность» призвала поддержать гражданских журналистов в оккупированном Крыму
11:01 03.04.2019
У Мін’юсті розповіли, куди звертатися кримчанам для захисту своїх прав
10:01 03.04.2019
Госдепартамент США опубликовал доклад о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму за 2018 год
19:01 29.03.2019
СК отказал в возбуждении уголовных дел против пытавших севастопольцев сотрудников ФСБ
15:21 29.03.2019
Ситуація з правами людини в окупованому Криму погіршилась - Amnesty International
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
Все новости страны
Армения Армения
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
Все новости страны
Грузия Грузия
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
13:01 14.05.2019
В Грузии реконструировали Чхороцку ГЭС
10:31 13.05.2019
На российской военной базе в непризнанной Абхазии за 5 лет построено 34 жилых дома для военнослужащих
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
Все новости страны
Молдова Молдова
14:01 15.05.2019
КС Молдовы не позволил Додону выдвинуть кандидата на пост премьер-министра
09:01 14.05.2019
МЗС Молдови: Східному партнерству потрібен новий рівень взаємодії з ЄС
09:31 13.05.2019
ОБСЕ приветствует решение кабмина поддержать молдавский металлургический завод
09:31 11.05.2019
Спецпредставник ОБСЄ обговорить у Молдові Придністровське врегулювання
Все новости страны
Россия Россия
16:01 16.05.2019
В России обещают "к началу лета" технический проект подводного робота с дальностью хода в 10 тыс. км
11:31 16.05.2019
Держдеп США підготував другий пакет санкцій проти Росії в справі Скрипалів
08:01 16.05.2019
В Госдуме предложили сажать за публикацию способствующих санкциям сведений
18:53 15.05.2019
Путін раптово заявив про готовність "прогнутися" перед Європою
Все новости страны
Румыния Румыния
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
19:01 13.05.2019
ЄС застеріг Румунію через проблеми з верховенством права
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
14:01 10.05.2019
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
Все новости страны
Турция Турция
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
20:31 14.05.2019
В Турции разработана гибридная силовая установка для броневика / Фото
16:31 14.05.2019
В Турции продолжаются крупнейшие в истории страны военно-морские учения
10:01 14.05.2019
США запропонували Туреччині відкласти придбання російських С-400 до 2020 року – ЗМІ
Все новости страны
Украина Украина
15:31 16.05.2019
Санкции: РЖД не будет напрямую поставлять вагоны в аннексированный Крым
14:31 16.05.2019
Корабли ЧФ страны-агрессора "прикрывали" пункт базирования от ракетного удара условного противника
14:01 16.05.2019
Прикордонники ліквідували канал контрабанди героїну з РФ / Фото, відео
13:01 16.05.2019
Росія продовжує незаконний видобуток піску біля берегів окупованого Криму / Фото, відео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс