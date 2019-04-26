Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак и Алупка в оккупированном Крым, а также Севастополь и курорты Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае составили топ лидеров мест для летнего морского отдыха самостоятельных туристов в России.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом бронирования отелей Tvil.ru, пишет РИА Новости.

Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок на проживание в мини-отелях, квартирах и гостевых домах c 1 июня по 31 августа 2019 года.

Возглавляют список самых популярных морских курортов этого года Ялта, Евпатория и Сочи.

Также в первую пятерку вошли Феодосия и Алушта. На шестом месте – Анапа, на седьмом – Судак, на восьмом – Севастополь. Замыкают ТОП-10 Алупка и Геленджик.