Семь украинских городов оккупированного Крыма вошли в ТОП-10 морских курортов России

20:01 15.05.2019 0 комментариев Крым

Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак и Алупка в оккупированном Крым, а также Севастополь и курорты Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае составили топ лидеров мест для летнего морского отдыха самостоятельных туристов в России. 

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом бронирования отелей Tvil.ru, пишет РИА Новости

Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок на проживание в мини-отелях, квартирах и гостевых домах c 1 июня по 31 августа 2019 года. 

Возглавляют список самых популярных морских курортов этого года Ялта, Евпатория и Сочи. 

Также в первую пятерку вошли Феодосия и Алушта. На шестом месте – Анапа, на седьмом – Судак, на восьмом – Севастополь. Замыкают ТОП-10 Алупка и Геленджик. 



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