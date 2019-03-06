В оккупированном Крыму "Симферопольская природоохранная прокуратура" вынесла предостережения руководителям двух ялтинских санаториев о недопустимости ограничения доступа к пляжам общего пользования.

Претензии возникли к администрациям санаториев «Белоруссия» и «Мисхор» в поселке Кореиз, которые незаконно присвоили общедоступные пляжи, сообщают Новости Крыма.

В ходе проведенной оккупационным надзорным ведомством проверки установлено, что пляжи санаториев «Белоруссия» и «Мисхор» в Ялте по периметру огорожены забором и оборудованы табличками «Лечебный пляж». Таким образом, администрации курортных объектов перекрыли доступ на прибрежную территорию всем желающим.Однако, как выяснила прокуратура, статус «Лечебный пляж» водным зонам отдыха не присвоен, и потому они должны быть общедоступными.

В надзорном ведомстве добавили, что природоохранный "прокурор" объявил руководителям санаториев предостережения о недопустимости нарушения закона из-за надписей «Лечебный пляж», которые дезориентируют граждан.

После вмешательства прокуратуры таблички «Лечебный пляж» удалены. Доступ на пляжи открыт для всех желающих, отмечается в сообщении оккупационного ведомства.