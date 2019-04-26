В оккупированном Крыму проходят тренировки парашютистов
|19:01 15.05.2019
|0 комментариев
|Крым
Сборная команда Черноморского флота страны-агрессора по парашютному спорту проводит тренировки по прыжкам с парашютом.
Тренировки проходят на аэродроме Кача в рамках подготовки команды к чемпионату ЧФ по парашютному спорту, пишет пресс-служба Минобороны России.
В занятиях по воздушно-десантной подготовке задействованы военнослужащие сборных Черноморского флота страны-агрессора и Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова, которые по итогам предварительных соревнований стали лучшими в воинских частях флота.
К прыжкам с парашютом привлекаются 29 военнослужащих, которые в период проведения каждой тренировки должны выполнить минимум по четыре прыжка с парашютом из вертолета Ми-8.
В ходе подготовки к соревнованиям парашютисты отрабатывают такие навыки совершения прыжков с парашютом, такие как точность приземления, совершение групповых прыжков и совершение прыжков на ограниченные площадки приземления.
Ещё на эту тему:
Адвокат: С захваченных Россией в районе Керченского пролива украинских кораблей исчезло оборудование
"Цинизм и лицемерие" - Тымчук об "оставленной" в оккупированном Крыму военной технике Украины
Побережье оккупированного Севастополе отдадут военным для "обеспечения обороны и безопасности" / Фото
Названа чисельність окупаційного контингенту РФ у Криму і Донбасі
Корабельные расчеты ЧФ оккупантов "отразили" налет беспилотных летательных аппаратов
У адвокатів викликає занепокоєння стан поранених українських моряків
Трибунал з морського права та російська агресія - підсумки