Сборная команда Черноморского флота страны-агрессора по парашютному спорту проводит тренировки по прыжкам с парашютом.

Тренировки проходят на аэродроме Кача в рамках подготовки команды к чемпионату ЧФ по парашютному спорту, пишет пресс-служба Минобороны России.

В занятиях по воздушно-десантной подготовке задействованы военнослужащие сборных Черноморского флота страны-агрессора и Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова, которые по итогам предварительных соревнований стали лучшими в воинских частях флота.

К прыжкам с парашютом привлекаются 29 военнослужащих, которые в период проведения каждой тренировки должны выполнить минимум по четыре прыжка с парашютом из вертолета Ми-8.

В ходе подготовки к соревнованиям парашютисты отрабатывают такие навыки совершения прыжков с парашютом, такие как точность приземления, совершение групповых прыжков и совершение прыжков на ограниченные площадки приземления.