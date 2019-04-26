Адвокат военнопленных украинских моряков Илья Новиков утверждает, что с вещественных доказательств, пришвартованных в Керчи, демонтированы электронные приборы.

Илья Новиков поделился имеющейся у него информацией 13 мая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», пишет издание Аргументы недели - Керчь.

«Корабли сейчас стоят в Керчи, судя по всему. Я не знаю, как их сейчас охраняют, но в самые первые часы, как это все случилось, там, судя по тому, что видели наши подзащитные моряки, уже частично демонтировали часть электроники еще до того, как был осмотр этих кораблей следователями», - рассказал Новиков.

«Кто-то их забрал. Кто забрал? Ну, это тайна, покрытая мраком», - пояснил адвокат, при этом он уточнил, что потом, в протоколе, возможно, будет указано, что изъятие производилось с участием следователя.

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву огласит свое решение о судьбе украинских моряков, задержанных российскими пограничниками с применением оружия 18 ноября 2018 года в нейтральных водах Черного моря. Заседание трибунала инициировано Украиной, требующей освободить военнопленных и прекратить в отношении их уголовное преследование.