Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити спеціальні мита на всі товари, вироблені у Росії, окрім товарів «чутливого імпорту».

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 15 травня, передає прес-служба Кабміну, пише Громадське.

Зокрема, спеціальні мита не стосуватимуться вугілля, коксу, фармацевтичної продукції, а також бензину та скрапленого газу.

Нові мита набудуть чинності 1 серпня 2019 року. Кошти від мит направлятимуть до спеціального фонду, з якого фінансуватимуть заходи з імпортозаміщення.

Нагадаємо, що під час засідання уряду повідомлялось, що загальна вартість товарів, щодо яких запроваджуються торговельні обмеження, складає 510 мільйонів доларів на рік.

Нові торговельні обмеження України є відповіддю України на торговельні обмеження Росії, зокрема щодо заборони постачання її нафтопродуктів до України, а також заборони на ввезення до Росії низки товарів.

18 квітня голова російського уряду заявив, що Росія заборонить постачання нафти та нафтопродуктів до України.

Відповідні заходи російський уряд вжив у відповідь на нещодавнє розширення Україною переліку заборонених російських товарів, який, зокрема, скляні банки та склотару.

29 грудня 2018 року прем’єр-міністр Росії підписав рішення про заборону на ввезення деяких товарів на територію РФ. Його ухвалили у відповідь на заборону українського уряду на ввезення російських товарів, зокрема продуктів з глюкози та крохмалю з кукурудзи. Це рішення український уряд ухвалив 27 грудня.

До переліку заборонених до ввезення в Росію українських товарів додали українську кондитерську продукцію, пшеницю, соняшникову олію, горіхи, а також котли, шпалери, папір, меблі, трактори та інше обладнання. За підрахунками мінекономіки РФ, загальна вартість українського експорту, який заборонили в Росії, складає 510 мільйонів доларів на рік.

Нагадаємо, що у березні 2018 року уряд запровадив тимчасову заборону на ввезення мінеральних добрив з Росії.

Пізніше там повідомили, що Росія навмисне занижує ціни на добрива, що ввозяться в Україну та анонсували введення антидемпінгових мит.

23 травня 2018 року заборону на ввезення деяких російських добрив скасували.