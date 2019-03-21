Україна запровадила спеціальні мита на всі товари з Росії, крім вугілля та скрапленого газу
|18:01 15.05.2019
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|Украина
Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити спеціальні мита на всі товари, вироблені у Росії, окрім товарів «чутливого імпорту».
Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 15 травня, передає прес-служба Кабміну, пише Громадське.
Зокрема, спеціальні мита не стосуватимуться вугілля, коксу, фармацевтичної продукції, а також бензину та скрапленого газу.
Нові мита набудуть чинності 1 серпня 2019 року. Кошти від мит направлятимуть до спеціального фонду, з якого фінансуватимуть заходи з імпортозаміщення.
Нагадаємо, що під час засідання уряду повідомлялось, що загальна вартість товарів, щодо яких запроваджуються торговельні обмеження, складає 510 мільйонів доларів на рік.
Нові торговельні обмеження України є відповіддю України на торговельні обмеження Росії, зокрема щодо заборони постачання її нафтопродуктів до України, а також заборони на ввезення до Росії низки товарів.
18 квітня голова російського уряду заявив, що Росія заборонить постачання нафти та нафтопродуктів до України.
Відповідні заходи російський уряд вжив у відповідь на нещодавнє розширення Україною переліку заборонених російських товарів, який, зокрема, скляні банки та склотару.
29 грудня 2018 року прем’єр-міністр Росії підписав рішення про заборону на ввезення деяких товарів на територію РФ. Його ухвалили у відповідь на заборону українського уряду на ввезення російських товарів, зокрема продуктів з глюкози та крохмалю з кукурудзи. Це рішення український уряд ухвалив 27 грудня.
До переліку заборонених до ввезення в Росію українських товарів додали українську кондитерську продукцію, пшеницю, соняшникову олію, горіхи, а також котли, шпалери, папір, меблі, трактори та інше обладнання. За підрахунками мінекономіки РФ, загальна вартість українського експорту, який заборонили в Росії, складає 510 мільйонів доларів на рік.
Нагадаємо, що у березні 2018 року уряд запровадив тимчасову заборону на ввезення мінеральних добрив з Росії.
Пізніше там повідомили, що Росія навмисне занижує ціни на добрива, що ввозяться в Україну та анонсували введення антидемпінгових мит.
23 травня 2018 року заборону на ввезення деяких російських добрив скасували.
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