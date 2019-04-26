Эдема Бекирова вернули из больницы в застенки "СИЗО"
|17:31 15.05.2019
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|Крым
Политзаключенного Эдема Бекирова вернули в "СИЗО" Симферополя из больницы имени Семашко во временно оккупированном Крыму, где тот провел несколько часов.
Об этом сообщает крымский журналист Антон Наумлюк в Facebook, передает ЛИГА.Новости.
Он написал, что, вероятно, Бекирова отвезли в больницу после визита к нему так называемой уполномоченной по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной. Политзаключенный пожаловался ей на постепенное ухудшение здоровья.
"Результаты обследования, скорее всего, будут использованы следствием при продлении ареста в начале июня", - добавил журналист.
Ранее дочь политзаключенного Элеонора Бекирова писала, что ее отца вывезли из СИЗО якобы в больницу, но ни в одном отделении его не было.
Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Его обвиняют в незаконном обороте боеприпасов и взрывчатых веществ.
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