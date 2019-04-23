Вчора, 14 травня узбережжя окупованого Кримського півострову та поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії патрулював американський патрульний протичовновий літак P-8A Poseidon.

Про це повідомляє Український мілітарний портал

Політ відбувався у другій половині дня та завершився близько 19-ї години.



P-8A Poseidon з бортовим номером 169002, що базується на базі Сігонелла в Італії, впродовж польоту наближався на 10-15 км до територіальних вод Росії:

Boeing P-8A – патрульний протичовновий літак, який призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь в протикорабельних та рятувальних операціях.

Маршрут польоту P-8A Poseidon 14 травня 2019 року Мапа: PlaneRadar