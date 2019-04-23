Протичовновий літак P-8A POSEIDON здійснив польот вздовж окупованого Криму / Мапа
|17:01 15.05.2019
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|Крым
Вчора, 14 травня узбережжя окупованого Кримського півострову та поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії патрулював американський патрульний протичовновий літак P-8A Poseidon.
Про це повідомляє Український мілітарний портал
Політ відбувався у другій половині дня та завершився близько 19-ї години.
P-8A Poseidon з бортовим номером 169002, що базується на базі Сігонелла в Італії, впродовж польоту наближався на 10-15 км до територіальних вод Росії:
Boeing P-8A – патрульний протичовновий літак, який призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь в протикорабельних та рятувальних операціях.
Маршрут польоту P-8A Poseidon 14 травня 2019 року Мапа: PlaneRadar
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