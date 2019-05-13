Впродовж року ДП Львівський бронетанковий завод, що входить до складу ДК Укроборонпром, відвантажило Збройним силам України близько 100 одиниць військової техніки.

Про це стало відомо під час святкування 75-річчя з дня створення українського підприємства, яке відмічали 10 травня, пише Військовий навігатор України.

Повідомляється, що близько 70 бойових машин було відправлено з підприємства до війська на Схід країни у минулому році. А цього року ЛБТЗ вже відвантажив українським танкістам понад 30 ОБТ .

Успіхів у працівників заводу є насправді чимало. Зокрема, цього року у війська завод передав 34 відновлених танки, це — повноцінний танковий батальйон. Окрім того, завод, який до війни спеціалізувався на танках Т-72, сьогодні освоїв ремонт і основних бойових машин нашого війська Т-64. Також успішно розроблені тут новітні зразки броньованої техніки — цього року львівські майстри представили світу ремонтно-евакуаційну машину з ім’ям «ЗУБР», — сказав Мазурін.

“Хочу додати, що особливість ремонтно-евакуаційних машин, які створюють у Львові, є не тільки в тому, що вони спроектовані нашими конструкторами з нуля. Важливо, що при їх виробництві використовуються комплектуючі виключно вітчизняного та західного виробництва.

Найкраще про розробку розповів головний інженер підприємства Герман Сметанін: “Найвагомішим досягненням за минулий та теперішній рік є освоєння ремонту основного бойового танку ЗСУ Т-64. За минулий рік підприємством завершено випробувань БРЕМ «Лев».

БРЕМ, що створена на базі Т-72, призначена для евакуації та буксирування несправної, пошкодженої гусеничної та колісної військової техніки в умовах бойових дій. БРЕМ “Лев” може евакуйовувати вантажі з масою до 100 т., а вантажопідйомність кранової установки становить 12 т.

Оснащення машини також дозволяє проводити зварювальні роботи та різку металу у польових умовах та перевозити до 1,5 т. вантажів на зовнішній платформі. Це дає екіпажу “Лева” можливість виконувати повний перелік робіт з поточного та середнього ремонту бронетехніки в польових умовах.

Розроблено новий зразок БРЕМ «Зубр», який планується випробовувати. І можливо до кінця року вже буде в Збройних силах. БРЕМ «Зубр» розроблено 2018 року на базі танку Т-55.”

Броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ «Лев» на базі Т-72, фото с сайта ВНУ