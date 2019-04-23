В Україні випробували деталі нової ракети “Циклон-4”

12:15 15.05.2019 0 комментариев Украина

На державному підприємстві «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» успішно провели випробування деталі нової ракети-носія «Циклон-4».

Про це йдеться у повідомлені державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» у Facebook, пише Укрінформ.

Також повідомляється, що на вібраційно-функціональних випробуваннях головного обтічника ракети-носія «Циклон-4» були присутні представники канадської компанії «Maritime Launch Services Ltd», що будує космодром для запуску цієї ракети-носія.

На підприємстві зазначили, що випробування пройшли успішно. Надалі буде виготовлено зразок головного обтічника для проведення перших льотних випробувань.

Державне підприємство «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» входить до складу Державного космічного агентства України. За час існування на підприємстві було створено чотири генерації ракетних комплексів стратегічного призначення, близько 400 космічних апаратів 70 різних модифікацій, космічні ракети-носії сімейств: «Циклон», «Космос», «Зеніт».

Сімейство ракет-носіїв «Циклон» - це транспортна космічна система, призначена для високоточного виведення на кругові, геостаціонарні, сонячно-синхронні орбіти одного або групи космічних апаратів. Для цього класу ракет-носіїв розроблена і використана оригінальна технологія повної автоматизації передстартового циклу підготовки. Можливості ракети-носія «Циклон-4» дозволяють виводити на орбіту висотою 500 км космічні апарати або групи космічних апаратів вагою до 5500 кг.



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