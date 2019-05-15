Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
|16:31 15.05.2019
|0 комментариев
|Болгария
Болгарія розраховує на дотримання Україною домовленостей про збереження Болградського регіону, де мешкає багато етнічних болгар, у межах нинішніх адміністративних кордонів.
Про це заявила віце-прем’єр-міністр Болгарії Маріяна Ніколова, передає "Європейська правда" з посиланням на BTA.
Ніколова перебувала з офіційним візитом в Україні 13-14 травня. З українськими урядовцями вона також обговорила питання викладання болгарської мови в українських державних школах. Болгарська віце-прем’єр закликала українську сторону виконати раніше досягнуті домовленості та прискорити будівництво школи з посиленим вивченням болгарської мови в Одесі.
Після зустрічей в Києві стало відомо, що після 9-річної перерви відновить роботу Міжурядова комісії з торговельно-економічного співробітництва між Україною та Болгарією.
За даними уряду, за підсумками 2018 року товарообіг між Україною і Болгарією зріс майже на 25% та склав понад 773 млн доларів США. Тенденція зберігається і у січні-лютому 2019 року, бо обсяг торгівлі товарами уже склав майже 155 млн доларів. Це на третину більше, ніж за аналогічний період торік.
Ещё на эту тему:
До України прибув новий посол Болгарії
Украина и Болгария будут готовить соглашение о трудовой миграции
В Болгарии стартовала программа по реабилитации украинских военных
Болгария и Украина нашли общий язык
Кабмин Украины исключил Болгарию из перечня государств, операции с резидентами которых подпадают под ТЦО
Болгария не выдает Украине экс-топ-менеджера "Лукойла" - СМИ
Флоти України і Республіки Болгарія провели штабні переговори
В Бургасе начинаются Дни украинской культуры
Болгария и Украина обсудили проведение совместных учений