Болгарія розраховує на дотримання Україною домовленостей про збереження Болградського регіону, де мешкає багато етнічних болгар, у межах нинішніх адміністративних кордонів.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр Болгарії Маріяна Ніколова, передає "Європейська правда" з посиланням на BTA.

Ніколова перебувала з офіційним візитом в Україні 13-14 травня. З українськими урядовцями вона також обговорила питання викладання болгарської мови в українських державних школах. Болгарська віце-прем’єр закликала українську сторону виконати раніше досягнуті домовленості та прискорити будівництво школи з посиленим вивченням болгарської мови в Одесі.

Після зустрічей в Києві стало відомо, що після 9-річної перерви відновить роботу Міжурядова комісії з торговельно-економічного співробітництва між Україною та Болгарією.

За даними уряду, за підсумками 2018 року товарообіг між Україною і Болгарією зріс майже на 25% та склав понад 773 млн доларів США. Тенденція зберігається і у січні-лютому 2019 року, бо обсяг торгівлі товарами уже склав майже 155 млн доларів. Це на третину більше, ніж за аналогічний період торік.