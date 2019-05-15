США розпочали в Європі серію військових навчань для стримування РФ

11:45 15.05.2019 0 комментариев Россия

Європейське командування збройних сил США (USEUCOM) розпочало в Європі серію військових навчань для стримування російської агресії і підтримки стабільної і безпечної Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оприлюднену 14 травня заяву на сайті командування.

Згідно з повідомленням, серія навчань розпочалася 10 травня з військових виправ Immediate Response ("Негайна відповідь") у Хорватії, Угорщині та Словенії.

Ці навчання зі свободи пересування стануть першими з шести давно запланованих навчань командування, які пройдуть у Європі з травня по вересень 2019 року.

Решта навчань завершаться у вересні та відбудуться як у країнах-членах НАТО Болгарії, Німеччині, Ісландії, Італії та Румунії, так і в країнах-партнерах Грузії і Україні.

Метою серії військових навчань є "створення підготовлених спільних сил, готових виконувати повний спектр військових завдань", сказав американський генерал-майор Джон Хілі.

"Це погоджено з нашими союзниками і партнерами для захисту національних інтересів США, стримування російської агресії і підтримки стабільної і безпечної Європи", - додав він.



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