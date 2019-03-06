В окупованому Криму помер розшукуваний в Україні командир бандформування / Фото
|20:31 15.05.2019
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|Крым
В окупованому Севастополі помер "дружинник" Ігор Петров, який сприяв захопленню окупантами Криму у 2014 році.
Про це повідомляє Depo.Крим з посиланням на російськи ЗМІ
Петров занесений у "Чистилище" "Миротворця" та розшукув.ався правоохоронними органами України за створення незаконних збройних формувань.
Він був так званим командиром сепаратистської севастопольської "народної дружини" "Рубіж". Про його смерть повідомив засновник і ще один командир "Рубежа" Володимир Мельник. "Вчора помер о 16:20", - сказав Мельник, додавши, що поки точної інформації про причини смерті немає.
Ігор Петров очолив "Рубіж" влітку 2014 року, до цього він був заступником Володимира Мельника.
Нагадаємо, що в авіакатастрофі в Шереметьєво загинув кримчанин, який перейшов на бік окупантів.
Фото Depo.Крим
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