В окупованому Севастополі помер "дружинник" Ігор Петров, який сприяв захопленню окупантами Криму у 2014 році.

Про це повідомляє Depo.Крим з посиланням на російськи ЗМІ

Петров занесений у "Чистилище" "Миротворця" та розшукув.ався правоохоронними органами України за створення незаконних збройних формувань.

Він був так званим командиром сепаратистської севастопольської "народної дружини" "Рубіж". Про його смерть повідомив засновник і ще один командир "Рубежа" Володимир Мельник. "Вчора помер о 16:20", - сказав Мельник, додавши, що поки точної інформації про причини смерті немає.

Ігор Петров очолив "Рубіж" влітку 2014 року, до цього він був заступником Володимира Мельника.

Нагадаємо, що в авіакатастрофі в Шереметьєво загинув кримчанин, який перейшов на бік окупантів.

Фото Depo.Крим