В окупованому Криму помер розшукуваний в Україні командир бандформування / Фото

20:31 15.05.2019 0 комментариев Крым

В окупованому Севастополі помер "дружинник" Ігор Петров, який сприяв захопленню окупантами Криму у 2014 році.

Про це повідомляє Depo.Крим з посиланням на російськи ЗМІ

Петров занесений у "Чистилище" "Миротворця" та розшукув.ався правоохоронними органами України за створення незаконних збройних формувань.

Він був так званим командиром сепаратистської севастопольської "народної дружини" "Рубіж". Про його смерть повідомив засновник і ще один командир "Рубежа" Володимир Мельник. "Вчора помер о 16:20", - сказав Мельник, додавши, що поки точної інформації про причини смерті немає.

Ігор Петров очолив "Рубіж" влітку 2014 року, до цього він був заступником Володимира Мельника.

Нагадаємо, що в авіакатастрофі в Шереметьєво загинув кримчанин, який перейшов на бік окупантів.

Фото Depo.Крим



Ещё на эту тему:

19:31 15.05.2019
Оккупанты сообщили, что открыли пляжи двух санаториев в Ялте для всех желающих
13:21 22.04.2019
Севастопольцам-должникам начнут перекрывать канализацию
11:21 25.03.2019
Регата на призы командующего Черноморским флотом оккупантов стартовала в Севастополе
10:41 21.03.2019
Оккупанты вводят "комендантский час" в парках Севастополя
21:01 06.03.2019
В оккупированном Севастополе появились камеры для слежения за камерами / Видео
12:01 18.02.2019
Оккупанты обещают очистить улицы Ялты от бездомных, которые "ночуют во дворах и скверах, на газонах и скамейках"
11:21 14.02.2019
В Ялте к охране общественного порядка хотят привлечь "уважаемых пенсионеров"
10:21 08.02.2019
Среди жилых домов южнобережного Гурзуфа устроили пункт перевалки мусора
17:11 11.01.2019
В Севастополе зарегистрированы случаи свиного и птичьего гриппа
09:51 13.11.2018
В оккупированном Севастополе сносят стадион для обустройства парковки / Фото
08:51 25.09.2018
В школах и детсадах оккупированного Севастополя ввели карантин по менингиту
17:57 24.09.2018
В Севастополе на владельцев мини-гостиниц в зоне оползня завели уголовные дела
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
Все новости страны
Армения Армения
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
Все новости страны
Грузия Грузия
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
13:01 14.05.2019
В Грузии реконструировали Чхороцку ГЭС
10:31 13.05.2019
На российской военной базе в непризнанной Абхазии за 5 лет построено 34 жилых дома для военнослужащих
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
Все новости страны
Молдова Молдова
14:01 15.05.2019
КС Молдовы не позволил Додону выдвинуть кандидата на пост премьер-министра
09:01 14.05.2019
МЗС Молдови: Східному партнерству потрібен новий рівень взаємодії з ЄС
09:31 13.05.2019
ОБСЕ приветствует решение кабмина поддержать молдавский металлургический завод
09:31 11.05.2019
Спецпредставник ОБСЄ обговорить у Молдові Придністровське врегулювання
Все новости страны
Россия Россия
16:01 16.05.2019
В России обещают "к началу лета" технический проект подводного робота с дальностью хода в 10 тыс. км
11:31 16.05.2019
Держдеп США підготував другий пакет санкцій проти Росії в справі Скрипалів
08:01 16.05.2019
В Госдуме предложили сажать за публикацию способствующих санкциям сведений
18:53 15.05.2019
Путін раптово заявив про готовність "прогнутися" перед Європою
Все новости страны
Румыния Румыния
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
19:01 13.05.2019
ЄС застеріг Румунію через проблеми з верховенством права
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
14:01 10.05.2019
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
Все новости страны
Турция Турция
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
20:31 14.05.2019
В Турции разработана гибридная силовая установка для броневика / Фото
16:31 14.05.2019
В Турции продолжаются крупнейшие в истории страны военно-морские учения
10:01 14.05.2019
США запропонували Туреччині відкласти придбання російських С-400 до 2020 року – ЗМІ
Все новости страны
Украина Украина
15:31 16.05.2019
Санкции: РЖД не будет напрямую поставлять вагоны в аннексированный Крым
14:31 16.05.2019
Корабли ЧФ страны-агрессора "прикрывали" пункт базирования от ракетного удара условного противника
14:01 16.05.2019
Прикордонники ліквідували канал контрабанди героїну з РФ / Фото, відео
13:01 16.05.2019
Росія продовжує незаконний видобуток піску біля берегів окупованого Криму / Фото, відео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс