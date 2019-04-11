КС Молдовы не позволил Додону выдвинуть кандидата на пост премьер-министра
|14:01 15.05.2019
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|Молдова
Президент Молдовы Игорь Додон не может выдвигать кандидата на пост премьер-министра в отсутствие руководящих органов парламента.
Такой вердикт вынес Конституционный суд в ответ на запрос Игоря Додона, сообщает Рublika.md.
"Конституционный суд постановляет: президент страны не может выдвигать кандидата на пост премьер-министра в отсутствие руководящих органов парламента", - сказал председатель КС Михай Поалелунджь.
В ответ на другой запрос президента КС постановил, что одна и та же кандидатура на пост главы кабмина может выдвигаться дважды.
Игрь Додон обратился в Конституционный суд три недели назад.
Парламент десятого созыва до сих пор не начал работу. Учредительное заседание началось 21 марта, но почетный председатель объявил перерыв, который продолжается до сих пор из-за отсутствия парламентского большинства.
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