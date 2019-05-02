В Севастопольские четыре года не могут выполнить поручение Путина
|13:01 15.05.2019
|0 комментариев
|Крым
Инфекционную больницу, которую президент России Владимир Путин еще четыре года назад поручил построить в оккупированном Севастополе, привели как один из самых ярких примеров невыполнения поручений президента.
Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал во время совещания «по вопросам исполнения президентских задач», сообщает ТАСС.
Губернаторы нескольких регионов, в том числе и оккупированного Севастополя, приняли участие в совещании по видеосвязи.
"Есть ряд важных вопросов в регионах. Один из них — строительство инфекционной больницы в <оккупированном> Севастополе. Поручение президентское и мое поручение были в 2015 году, в 2017 году, но, к сожалению, строительство так и не началось. Нужно понять, что с этим всем происходит. Экспертиза была, строить не начали", — заявил премьер-министр
Т.н. "губернатор" Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что проект был готов уже в 2017 году, но потом один год и четыре месяца заняли процедуры, связанные с экспертизами проектно-сметной документации. Окончательное заключение от Главгосэкспертизы получено только 8 мая, и власти города рассчитывают, что непосредственно работы на стройплощадке начнутся в течение трех месяцев с момента утверждения плана финансирования ФЦП.
В Минэкономразвития пообещали помогать Севастополю в реализации проекта, а в ноябре 2019 года сотрудники министерства должны прибыть в Севастополь с инспекционной проверкой.
Ещё на эту тему:
Помпео у Сочі нагадав, що Білий дім не визнає анексію Криму
Найденные на затонувшем у берегов Крыма судне картины могут принадлежать кисти Айвазовского
Правозащитники назвали число политзаключенных в оккупированном Крыму
США мають звернути особливу увагу на спостереження за безпековою політикою в Азовському морі