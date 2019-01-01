В оккупированном Крыму с начала 2019 года зарегистрировано более тысячи пожаров, смертность на которых на 86% превышает данные аналогичного периода прошлого года.

Соответствующая информация была озвучена на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности оккупированного Крыма (КЧС), передает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В сообщении сказано, что с начала 2019 года на территории аннексированного полуострова зарегистрировано 1 011 пожаров. На пожарах погибли 43 человека, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года рост гибели составил 86%. По данным главного управления МЧС по оккупированному Крыму, подавляющее количество случаев гибели произошло на пожарах в жилом секторе. Из них 88% при возникновении пожаров в частных жилых домах, 12% погибших проживали в многоквартирных жилых домах.

Ранее пресс-служба МЧС оккупированного Крыма сообщала, что по состоянию на 11 апреля этого года на полуострове было зарегистрировано 669 пожаров, на которых погибли 33 человека.