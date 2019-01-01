Смертность на пожарах в оккупированном Крыму с начала года выросла на 86%
|12:31 15.05.2019
|0 комментариев
|Крым
В оккупированном Крыму с начала 2019 года зарегистрировано более тысячи пожаров, смертность на которых на 86% превышает данные аналогичного периода прошлого года.
Соответствующая информация была озвучена на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности оккупированного Крыма (КЧС), передает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В сообщении сказано, что с начала 2019 года на территории аннексированного полуострова зарегистрировано 1 011 пожаров. На пожарах погибли 43 человека, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года рост гибели составил 86%. По данным главного управления МЧС по оккупированному Крыму, подавляющее количество случаев гибели произошло на пожарах в жилом секторе. Из них 88% при возникновении пожаров в частных жилых домах, 12% погибших проживали в многоквартирных жилых домах.
Ранее пресс-служба МЧС оккупированного Крыма сообщала, что по состоянию на 11 апреля этого года на полуострове было зарегистрировано 669 пожаров, на которых погибли 33 человека.
Ещё на эту тему:
Екс-командувач ЧФ РФ чотири рази помилково привітав моряків / Видео
Водолазы подняли со дна Черного моря фрагменты советского истребителя времен Второй мировой войны
На Керченском мосту сотрудникам МЧС пришлось доставать из машины пострадавшую в ДТП
"Ликвидация" с помощью пожара: в Симферополе горит завод пластмасс
У берегов оккупированного Крыма произошло землетрясение
В порту Керчь затонул буксир «РБТ-18», пострадавших нет
В Азовском море с борта судна во время промысла пропал рыбак
В оккупированном Севастополе полицейский нанес ЧМТ подчиненному
Из-за шторма в Керченском проливе повреждения получили 5 судов