Экипаж противодиверсионного патрульного катера Черноморского флота страны-агрессора в ходе учений задержал условного диверсанта на территории Новороссийского торгового порта.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-служба Черноморского флота.

«По легенде учения, с противодиверсионного катера на командный пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории военной гавани неизвестного движущего объекта, при помощи станций обнаружения были установлены координаты нарушителя и дана команда на перехват. В результате активных действий экипажа нарушитель был задержан», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что учение проходило в рамках отработки элементы курсовой задачи К-2, для действия корабля в море по предназначению. Учение по обнаружению и задержанию условных подводных диверсантов проводилось в рамках выполнения задачи по обеспечению защиты гражданских судов на территории Новороссийского торгового порта.

В учениях участвовал экипаж противодиверсионного патрульного катера 03160 «Раптор». Эти катера обладают высокими скоростными характеристиками и маневренностью, специально рассчитаны для действия в акваториях внутренних морей на удалении до 100 миль от пунктов базирования. Основное назначение судов этого класса – патрулирование и несение дежурства в прибрежной морской зоне, охрана береговой линии от атак малоразмерных судов и диверсионных сил условного противника.