Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке.

На воздушно-десантном комплексе разведчики отрабатывают отделение от макета вертолета Ми-8, а также действия при возникновении нештатных ситуаций в воздухе, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для получения допуска к совершению прыжков с парашютом каждый военнослужащий после подготовительного курса по воздушно-десантной подготовке сдаст теоретические и практические нормативы и зачеты по укладке основного и запасного парашютов.

В ходе проведения курсов по интенсивной подготовке летом текущего года на горно-тренировочном комплексе Дарьял в Республике Северная Осетия – Алания разведчики будут совершать учебно-тренировочные и боевые прыжки из вертолетов Ми-8МТШ на десантных парашютах Д-10 с высот 600 – 2000 м. Также военнослужащие будут выполнять прыжки с полным табельным вооружением и снаряжением, с задержкой раскрытия купола на 10, 15 и 20 с, ведением в воздухе прицельного огня по условному противнику с приземлением на ограниченную площадь аэродрома.

К воздушно-десантной подготовке в горах привлечено около 300 военнослужащих разведывательных подразделений соединения ЮВО.