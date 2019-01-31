На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
|15:31 15.05.2019
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|Армения
Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке.
На воздушно-десантном комплексе разведчики отрабатывают отделение от макета вертолета Ми-8, а также действия при возникновении нештатных ситуаций в воздухе, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Для получения допуска к совершению прыжков с парашютом каждый военнослужащий после подготовительного курса по воздушно-десантной подготовке сдаст теоретические и практические нормативы и зачеты по укладке основного и запасного парашютов.
В ходе проведения курсов по интенсивной подготовке летом текущего года на горно-тренировочном комплексе Дарьял в Республике Северная Осетия – Алания разведчики будут совершать учебно-тренировочные и боевые прыжки из вертолетов Ми-8МТШ на десантных парашютах Д-10 с высот 600 – 2000 м. Также военнослужащие будут выполнять прыжки с полным табельным вооружением и снаряжением, с задержкой раскрытия купола на 10, 15 и 20 с, ведением в воздухе прицельного огня по условному противнику с приземлением на ограниченную площадь аэродрома.
К воздушно-десантной подготовке в горах привлечено около 300 военнослужащих разведывательных подразделений соединения ЮВО.
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