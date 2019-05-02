На полигон Прудбой в Волгоградской области железнодорожным транспортом доставили 24 танка Т-72Б3 и 15 боевых машин пехоты БМП-2.

Военная техника будет задействована во всеармейском этапе конкурсов по полевой выучке среди танковых и мотострелковых подразделений «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Каждая команда будет выступать на собственной боевой технике.

В состязаниях, которые стартуют 16 мая и продлятся две недели, примут участие 21 экипаж танков Т-72Б3 и 6 взводов на боевых машинах пехоты БМП-2, ставшие лучшими в Южном, Центральном, Западном и Восточном военных округах, Воздушно-десантных войсках, Казанском высшем командном танковом училище и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.

В ходе состязаний танкисты продемонстрируют не только уровень профессионального мастерства, но и сдадут нормативы по физической подготовке, пройдут тестирование на знание тактико-технических характеристик боевых машин.

Особенностью состязаний мотострелковых взводов «Суворовский натиск» в этом году станет включение дополнительного соревновательного этапа, в ходе которого военнослужащим предстоит совершить марш-бросок с преодолением препятствий протяженностью 6 км.