Російська армія зіткнулася з проблемою через скорочення масштабів замовлень в оборонній промисловості, нестачі висококваліфікованих кадрів і обмежених технологічних можливостей.

Про це йдеться в звіті приватної аналітично-розвідувальної компанії Stratfor, повідомляє Апостроф.

Відзначають, що Кремль прагне модернізувати всі гілки російської армії, але оборонна промисловість країни ледве зводить кінці з кінцями.



За новими даними, продуктивність російського аерокосмічного сектора сильно впала і продовжує скорочуватися. Для порівняння, в 2018 році виробники авіаційного сектора випустили на 13,5% продукції менше, ніж роком раніше. Також стрімке падіння триває і в 2019 році. Лише за кілька місяців нового року аерокосмічне виробництво скоротилося на 48% в порівнянні з аналогічним періодом в 2018 році.

Для Росії це велика проблема, так як країна хоче виставляти себе як військову силу в довгостроковій перспективі. Віце-прем'єр-міністр РФ Юрій Борисов пов'язав скорочення виробництва з тимчасовим уповільненням замовлень на виробництво військових систем. Однак за даними Stratfor, занепад - не тимчасове явище, а ситуація з часом стане ще гірша.

Росія опустилася нижче мінімального бажаного рівня доходів через падіння цін на нафту. Саме це змусило її уряд скоротити витрати на армію. Відбулася ситуація тоді, коли російські виробники озброєння почали втрачати конкурентну здатність на міжнародному ринку. Такі фактори ускладнюють шлях зі скрутного становища.

"Плачевний стан виробників зброї гостро контрастує з тим, як Росія часто намагається налякати світ сенсаційними новими системами. Насправді ж тільки кілька з роздутих зразків змогли залучити покупців. Більшість російських розробок залишаються на рівні прототипів. Росія зробила пріоритетом розробку важкого озброєння начебто міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат". Оскільки такі зразки мають ключове стратегічне значення для загальної військової позиції країни. Однак, Москва або не змогла розвивати інші програми, або ж запустила їх у дуже обмежених масштабах", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з тиском скорочення державного бюджету Росія почала зменшувати фінансування на оборону з 2017 року. А фінансове становище знищує амбіції влади країни щодо модернізації армії.

Ще в 2014 році по доходах РФ вдарив обвал міжнародних цін на нафту. На сьогоднішній день російські нафтові доходи ростуть, але країна до цих пір не змогла позбутися від тих наслідків, які спричинив за собою обвал цін. Крім того, низькі податки і західні санкції через агресію РФ проти України скоротили доступний фінансовий пул для військових планувальників Москви.

Також у Росії існують ще й інші проблеми. У 2018 року країна отримувала вигоду від позиції одного з головних глобальних експортерів зброї. Це дозволяло їй просувати оборонний розвиток. У 1990-х роках, наприклад, продажі зброї стали критично важливими для РФ в розпал економічних проблем. Країна і зараз залишається другим у світі експортером зброї, поступаючись лише США. Але незважаючи на це, загальні доходи від експорту стрімко падають. За період з 2014 до 2018 року вони скоротилися на 17%.

Часткова вина всьому - бюджетні обмеження. Раніше Росія часто використовувала експорт зброї в якості політичного інструменту, пропонуючи великі знижки або роздаючи його безкоштовно. Однак тепер влада РФ зрозуміла, що не може собі цього дозволити, втрачаючи оборонний бізнес.

"У найближчі роки оборонну промисловість Росії чекає ще більша проблема: вона втратить конкурентоспроможність. Довгий час Москва домінувала на деяких ринках, пропонуючи доступне військове обладнання без будь-яких вимог у сфері дотримання прав людини. Але підйом виробництва зброї в Китаї та деяких інших країнах позбавляє Москву її головної переваги. Тому їй буде важко змагатися за контракти", - йдеться в повідомленні.

Втрата експортних можливостей не просто ускладнює спроби Росії профінансувати свою оборонну промисловість, вона також скорочує масштаби виробництва зброї, а отже і розмір заощаджень, пов'язаних з великим виробництвом оборонної продукції.

З цього всього випливає, що в Росії не задоволені всі військові потреби через фінансування, так як їй складно знайти іноземних покупців для окремих систем.