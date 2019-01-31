Военнослужащие подразделения связи российской военной базы в Армении приняли участие в комплексной тренировке на местности на современных средствах связи шестого поколения.

Тренировка проводилась между абонентами, расположенными в трех военных городках Гюмрийского гарнизона, на полигонах Камхуд, Алагяз, сторожевых заставах Казачий пост и Ахурян, а также на военном аэродроме Эребуни в Ереване, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию средств связи, настройке и обеспечению связью штабов на расстоянии до 200 км, создали единую сеть спутниковой радиосвязи, действующую в отрыве от основных сил, при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения «Белозер».

В комплексной тренировке по связи на местности было приняли участие более 300 военнослужащих, задействовано около 50 современных единиц средств связи.