В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
|11:31 15.05.2019
|0 комментариев
|Армения
Военнослужащие подразделения связи российской военной базы в Армении приняли участие в комплексной тренировке на местности на современных средствах связи шестого поколения.
Тренировка проводилась между абонентами, расположенными в трех военных городках Гюмрийского гарнизона, на полигонах Камхуд, Алагяз, сторожевых заставах Казачий пост и Ахурян, а также на военном аэродроме Эребуни в Ереване, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию средств связи, настройке и обеспечению связью штабов на расстоянии до 200 км, создали единую сеть спутниковой радиосвязи, действующую в отрыве от основных сил, при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения «Белозер».
В комплексной тренировке по связи на местности было приняли участие более 300 военнослужащих, задействовано около 50 современных единиц средств связи.
Ещё на эту тему:
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения
Армения договорилась о продолжении поставок оружия, и открыла российским специалистам доступ в американские лаборатории
В Армении будут производить автоматы «АК-12» и «АК-15»