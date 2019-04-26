На Черноморском флоте страні-агрессора проходит плановая отработка морских элементов и боевых упражнений в рамках отработки второй специальной курсовой задачи - «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».

В частности, экипаж морского тральщика «Ковровец» выполнил постановку минных заграждений и тралов, контрольно-разведывательный поиск и уничтожение участка минного заграждения контактными и неконтактными тралами, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На учениях по противоминной борьбе орудийные расчеты провели артиллерийские стрельбы по плавающим минам и корабельные учения по подрыву мин различными способами.

Также экипаж отработал элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите, охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде. В рамках учений по ведению морского боя одиночным кораблем проведены стрельбы по морской и воздушной целям с применением артиллерийских установок и зенитно-артиллерийских комплексов.