Облави в Криму: Окупанти продовжили арешт всім кримським татарам, затриманим в березні

10:31 15.05.2019 0 комментариев Крым

Кіровський райсуд Ростова-на-Дону продовжив термін арешту в СІЗО останнім чотирьом з 24 затриманих 27 березня кримських татар.

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомили активісти, які перебували біля суду, пише Укрінформ.

"Суддя Ельміра Фадєєва постановила продовжити до 15 серпня запобіжний захід у вигляді утримання в слідчому ізоляторі заарештованим після масових обшуків в Криму 27 березня Владлену Абдулкадырову, Рустему Шейхалиеву, Білялу Аділову і Фарходу Базарову", - йдеться в повідомленні.

Звинувачення наполягало на утриманні фігурантів справи в СІЗО, оскільки побоюється, що залишаючись на волі, вони можуть сховатися від слідства і суду, погрожувати свідкам знищити докази.

«Ці закриті суди нагадують мені про депортації 1944 року. Відчуваємо себе на місці наших прабабусь, коли ось так підло висилали наш народ. Ми теж пройшли такий довгий шлях заради своїх чоловіків, синів, щоб їх хоча б одним оком побачити», – розповіла Фатіме Янікова, дружина Фархода Базарова.

Після цього суддя Фадєєва закрила засідання. Родичів та слухачів не пустили на оголошення рішення, мотивуючи це тим, що робочий час суду закінчено.

Нагадаємо: 27 березня в анексованому Криму ФСБ РФ провела облави в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Усього затримали 24-х людей.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога й Шахти, одного - Раїма Айвазова - тримають у СІЗО Сімферополя, ще один - Едем Яячіков - зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня.



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