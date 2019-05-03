У ШІЗО у Балуха значно погіршився стан здоров’я, зокрема набрякли ноги, що може свідчити про проблеми з нирками.

Про це Людмила Денісова повідомила у Facebook, повідомляє Укрінформ.

"Раніше я вже неодноразово зверталася до російських посадовців та міжнародної спільноти, у тому числі до МКЧХ, щоб до нього допустили лікарів та надали мені медичні довідки про його стан", - нагадала Денісова.

Крім того, за її словами, Балуха, фактично, від самого етапування до виправної колонії в Торжку Тверської області РФ утримують в ШІЗО - "у жахливих умовах, на воді та хлібі". Помістили його в ізолятор з незрозумілих причин, а термін утримання постійно продовжують, хоча за російським законодавством він становить лише 15 діб.

Денісова поінформувала, що політв'язень у листі активістці Українського культурного центру в Криму повідомив про те, що до нього не допускають українських консулів через нібито його російське громадянство, яке з’явилось у нього через кримську прописку.

"Сьогодні звернулася до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з тим, щоб він доручив Посольству України в Російській Федерації направити ноту до дипломатичної установи Російської Федерації з вимогою забезпечити особисту зустріч дипломатичному працівникові України з громадянином України (Володимиром Балухом - ред.)", - написала вона.

Уповноважений наголосила, що Україна вважає Володимира Балуха своїм громадянином, тож "недопущення дипломатичних працівників суперечить нормам Віденської конвенції про дипломатичні зносини та іншим міжнародним договорам".