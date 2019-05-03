До політв'язня Балуха не допускають лікарів, незважаючи на погіршення здоров'я - омбудсмен
|10:01 15.05.2019
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|Крым
У ШІЗО у Балуха значно погіршився стан здоров’я, зокрема набрякли ноги, що може свідчити про проблеми з нирками.
Про це Людмила Денісова повідомила у Facebook, повідомляє Укрінформ.
"Раніше я вже неодноразово зверталася до російських посадовців та міжнародної спільноти, у тому числі до МКЧХ, щоб до нього допустили лікарів та надали мені медичні довідки про його стан", - нагадала Денісова.
Крім того, за її словами, Балуха, фактично, від самого етапування до виправної колонії в Торжку Тверської області РФ утримують в ШІЗО - "у жахливих умовах, на воді та хлібі". Помістили його в ізолятор з незрозумілих причин, а термін утримання постійно продовжують, хоча за російським законодавством він становить лише 15 діб.
Денісова поінформувала, що політв'язень у листі активістці Українського культурного центру в Криму повідомив про те, що до нього не допускають українських консулів через нібито його російське громадянство, яке з’явилось у нього через кримську прописку.
"Сьогодні звернулася до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з тим, щоб він доручив Посольству України в Російській Федерації направити ноту до дипломатичної установи Російської Федерації з вимогою забезпечити особисту зустріч дипломатичному працівникові України з громадянином України (Володимиром Балухом - ред.)", - написала вона.
Уповноважений наголосила, що Україна вважає Володимира Балуха своїм громадянином, тож "недопущення дипломатичних працівників суперечить нормам Віденської конвенції про дипломатичні зносини та іншим міжнародним договорам".
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