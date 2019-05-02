Адміністрація США і Кремль зберігають відмінні погляди на процес врегулювання російсько-українського конфлікту попри бажання адміністрації Дональда Трампа зблизити відносини з РФ.

Про це заявив за результатами візиту в Сочі в вівторок, 14 травня, державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє Укрінформ.

"Є моменти, де ми маємо дуже різні підходи. Ви згадали про Україну. Ми маємо відмінні погляди на те, як повинно просуватися українське питання", - зауважив Помпео в розмові з журналістами, стенограму якої поширив Держдепартамент США.

Він зазначив, що ініціатива покращити відносини США з Росією полягає в тому, щоб знайти рішення у питаннях, які мають спільний інтерес, а також "добитися прогресу в розблокуванні деяких найскладніших проблем, які стоять перед нами".

14 травня державний секретар США Майкл Помпео провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.

На зустрічі з Лавровим Помпео нагадав, що Білий дім не визнає анексію Криму.