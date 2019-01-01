В Палаті представників Конгресу США 15 травня обговорять новий законопроект про санкції проти Росії за її втручання в американські вибори у 2016 та 2018 роках.

Передбачається, що цей законопроект утримає РФ від можливих аналогічних спроб у майбутньому. Попередній варіант нового санкційного законопроекту опубліковано на сайті Палати представників, повідомляє ZN,UA з посиланням на російські ЗМІ.

В новому законопроекті конгресмени поділяють відповідальність за втручання для Росії на два типи – відповідальність за вже виявлені спроби і потенційна відповідальність за подібні спроби у майбутньому.

Зокрема, за спроби вплинути на вибори в США в 2016 і 2018 роках конгресмени пропонують заборонити операції з новими випусками російського державного боргу. Тепер функція заборони покладається на Міністерство фінансів США, яке протягом 90 днів після вступу документа в силу визначить, які випуски яких російських цінних паперів потраплять під заборону – це можуть бути облігації та інші інструменти, випущені російськими Центробанком, Фондом національного добробуту, міністерством фінансів або іншими інститутами за дорученням уряду зі строком погашення не більше 14 днів.

"Також протягом трьох місяців Мінфін США має внести у список організацій, які потрапляють під жорсткі санкції (SDN-лист), фінансові інститути, що сприяли втручанню у вибори, а ще через 15 днів – фізичних осіб, що теж цим займалися. Також до SDN-листу повинні бути включені енергетичні проекти з участю російських держкомпаній за межами Росії, обсяг інвестицій в які перевищує 5 млн доларів. Пропонується ввести мораторій на скасування вже діючих санкцій проти російського енергетичного сектора. Крім того, проект пропонує громадянам США розкривати інформацію про частки участі в "ВЭБ.РФ", Сбербанку, ВТБ, "Газпромбанку", "Россельхозбанк" і "Промсвязьбанку"", – пише російське видання.

Потенційна відповідальність за можливі спроби втручання в американські вибори у майбутньому полягає у тому, що при таких спробах будуть заборонені інвестиції у російський енергетичний сектор. Як тільки буде доведено сам факт втручання, Мінфін США визначить фінансові інститути або інвестиційні фонди, проти яких введуть санкції. При цьому конгресмени вирішили дозволити не доводити участь цих фінансових інститутів у спробах втручання.

Також протягом трьох місяців після вступу закону в силу Мінфін США має опублікувати список компаній з секретної доповіді, представленого Конгресу в рамках закону "Про протидію супротивникам США допомогою санкцій" (CAATSA); виняток допускається лише в тому разі, якщо розголошення інформації становить загрозу національної безпеки США.