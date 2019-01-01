Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
|08:31 15.05.2019
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|Грузия
Грузия с удовольствием займет место Великобритании в Евросоюзе.
Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью «Euronews», пишет Грузия Online.
По ее словам, сегодня, как и 18 лет назад, большинство граждан Грузии выбирает европейский путь.
«Одно, что мы не понимаем, это — действие Великобритании. Мы будем рады занять освобожденное ими место. Мы живем в мире, который стоит перед множеством проблем. Мы ближе к этим вызовам, чем почти все европейские государства. Ответ на эти вызовы это то, что мы должны быть ближе к Европе. Во время президентских выборов моим конкурентом был кандидат России, однако Грузия выбрала Европу, европейский путь. Несмотря на провокации во время войны с Россией 2008 года и ежедневно после нее, население Грузии едино. Сегодня, вчера и 18 лет назад 80 процентов населения Грузии выбирало и выбирает европейский путь», — заявила президент Грузии.
Саломе Зурабишвили приняла участие в дебатах на телеканале «Euronews», которые посвящались одной из главных тем на выборах в Европарламент. Это — рост популизма и финансовое, социальное или экономическое влияние на новый политический ландшафт. Вместе с президентом Грузии в дебатах приняли участие еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Москович, а также бывший премьер-министр Италии Марио Монти и лидер группы «Либералов и демократов» в Европарламенте Ги Верхофстадт.
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