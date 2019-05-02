Помпео у Сочі нагадав, що Білий дім не визнає анексію Криму
|08:01 15.05.2019
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|Крым
Білий дім не визнає анексію Криму Росією.
Про це держсекретар США Майк Помпео сказав у Сочі за підсумками переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, передає УНН.
Помпео наголосив, що під час зустрічі обговорювали ситуацію в Україні.
“Ми... не визнаємо анексію Криму”, — сказав Помпео.
Держсекретар США додав, що американські санкції проти РФ все ще продовжують діяти.
Ерім того, держсекретар США Майкл Помпео у Сочі закликав звільнити українських моряків.
14 травня Помпео у Сочі зустрічався з Лавровим.
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