Білий дім не визнає анексію Криму Росією.

Про це держсекретар США Майк Помпео сказав у Сочі за підсумками переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, передає УНН.

Помпео наголосив, що під час зустрічі обговорювали ситуацію в Україні.

“Ми... не визнаємо анексію Криму”, — сказав Помпео.

Держсекретар США додав, що американські санкції проти РФ все ще продовжують діяти.

Ерім того, держсекретар США Майкл Помпео у Сочі закликав звільнити українських моряків.

14 травня Помпео у Сочі зустрічався з Лавровим.